Forbidden fruit 3 replica puntata del 23 febbraio in streaming | Video Mediaset
Yildiz si ferma davanti alla villa ma cade per evitare un’auto in corsa, causando un momento di tensione. Halit, che la vede cadere, corre subito in suo aiuto e la invita a rientrare per controllare che stia bene. La scena si svolge proprio davanti al cancello, aggiungendo un elemento di suspense alla puntata di oggi. La situazione si complica quando Yildiz si rialza, visibilmente scossa.
Nuovo appuntamento oggi – lunedì 23 febbraio – con la soap turca Forbidden fruit 3. Nella puntata odierna Yildiz sta lasciando la villa ma cade davanti al cancello per evitare un'auto: Halit la fa tornare per farla ristabilire. Halit invita Ender a raccontare la sua storia alla famiglia. Il racconto scuote Erim e preoccupa Sahika. Ecco il Video Mediaset per rivedere l'episodio 17 trasmesso da Canale 5 in replica streaming.
