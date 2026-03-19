FoodTalk | Le dimissioni di René Redzepi lo chef geniale nella bufera

Lo chef danese René Redzepi ha annunciato le sue dimissioni dal ristorante Noma, famoso per aver rivoluzionato il concetto di cucina naturale. La notizia è stata comunicata ufficialmente, portando a una revisione delle attività del ristorante. Redzepi ha deciso di lasciare la guida del locale, che ha segnato un punto di svolta nel panorama gastronomico internazionale.

Il Noma ha cambiato il nostro modo di guardare la natura, ma oggi è lo stesso Redzepi a cambiare sguardo su se stesso. Nel cuore della tempesta, tra critiche sul sistema del fine dining e la ricerca di un nuovo equilibrio, lo chef più premiato al mondo dice basta. Attorno ad alcuni cuochi è stato creato un culto della personalità in stile sovietico. Non ci si stupisca poi per casi come quello del Noma. In molti, compreso Massimo Gramellini, hanno discusso il complesso tema delle consegne a domicilio. Ma al di là degli slogan, una soluzione c'è La festa degli innamorati da noi si festeggia con i tradizionali cioccolatini, ma altrove - specie in Oriente - riserva curiose sorprese. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - FoodTalk | Le dimissioni di René Redzepi, lo chef geniale nella bufera Articoli correlati Leggi anche: René Redzepi, lo chef del Noma di Copenaghen, ha annunciato le sue dimissioni dopo le accuse di abusi sui dipendenti René Redzepi lascia il Noma: la storia dello chef dalle 3 stelle Michelin alle dimissioniRené Redzepi, accusato di aver abusato e vessato i suoi dipendenti per anni, ha dato le dimissioni. Aggiornamenti e contenuti dedicati a René Redzepi Le scuse non bastano, faccio un passo indietro: lo chef René Redzepi lascia il ristorante Noma dopo le accuse di abusi e maltrattamentiLe scuse non bastano: lo chef stellato si dimette dal famoso ristorante danese in seguito alle denunce di ex dipendenti ... ilfattoquotidiano.it René Redzepi, lo chef del Noma di Copenaghen, ha annunciato le sue dimissioni dopo le accuse di abusi sui dipendentiDalle stelle (Michelin) alle stalle. Lo chef René Redzepi, gestore del ristorante Noma di ... msn.com