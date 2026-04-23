fondazioni al via i maxi mandati

A sei mesi dalla firma dell'Addendum al Protocollo Acri-Mef, le fondazioni bancarie stanno procedendo con l'aggiornamento degli statuti, mettendo in atto i maxi mandati previsti dall’accordo. Le modifiche riguardano principalmente le modalità di gestione e il ruolo delle fondazioni all’interno del sistema finanziario. L’obiettivo è rispettare le nuove disposizioni, che mirano a garantire maggiore trasparenza e adeguatezze nell’attuazione delle attività di queste istituzioni.

A sei mesi dall'Addendum al Protocollo Acri-Mef, firmato con il ministro Giancarlo Giorgetti, le fondazioni bancarie accelerano l'adeguamento degli statuti. Il presidente dell'Acri, Giovanni Azzone (in foto), ha spiegato che una trentina di enti ha già presentato le modifiche e circa venti hanno completato l'iter approvativo. La novità più rilevante riguarda l'estensione della durata dei mandati degli organi di vertice: il nuovo schema prevalente è il 6+6 (sei anni rinnovabili una sola volta), in sostituzione del precedente 4+4. Alcune fondazioni, come Fondazione Cariplo, hanno applicato subito il nuovo modello, mentre altre lo faranno dalla prossima consiliatura.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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