In città due nuovi spazi di comunità | via agli avvisi pubblici per Ex Coop Gerbido e Ca’ Torricelle

In città partono i primi passi per riqualificare alcuni spazi abbandonati. La Giunta ha dato il via libera a due avvisi pubblici per gestire l’Ex Coop di Gerbido e l’area di Ca’ Torricelle. Si cerca di trasformare zone vuote in luoghi di comunità, coinvolgendo i cittadini e le associazioni locali. Ora si apre una strada concreta per riaccendere quegli spazi e renderli di nuovo vivibili.

La Giunta comunale ha approvato il 10 febbraio due atti strategici che segnano un nuovo passo nel percorso di rigenerazione urbana e sociale della città: gli schemi di avviso pubblico per la gestione condivisa dell’Ex Coop di Gerbido e di Ca’ Torricelle – porzione del piano terra e area esterna in Strada Valnure 1. Due luoghi diversi, un’unica visione: trasformare immobili pubblici in spazi vivi di comunità, affidandoli all’energia di associazioni, cittadini e realtà del territorio attraverso il modello dell’amministrazione condivisa dei beni comuni. L’immobile di Strada Gerbido è candidato a diventare un centro culturale polifunzionale, con una piccola biblioteca di quartiere, attività itineranti, corsi di integrazione e iniziative dedicate a legalità, dialogo interculturale e coesione sociale.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

