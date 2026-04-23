Il leader sindacale ha dichiarato che nelle prossime settimane chiederà a tutte le parti coinvolte se sarà previsto un contributo di solidarietà nei programmi futuri. Ha anche precisato che il suo movimento si oppone alla tassa patrimoniale e richiede la cancellazione del cosiddetto fiscal drag, proponendo invece una riforma fiscale con una tassazione più progressiva su tutte le fonti di reddito.

“ Se siamo a favore di una tassa patrimoniale? Noi chiediamo la restituzione del fiscal drag e una riforma fiscale che introduca una tassazione progressiva su tutte le forme di reddito”. Così Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, a margine del confronto a Roma con il presidente di Confindustria Emanuele Orsini. “Progressiva – ha detto ancora Landini – vuol dire anche sui profitti e sulle rendite finanziare e immobiliari. Oggi quelle forme di reddito non hanno una tassazione progressiva, ma fissa, più bassa delle tasse che pagano lavoratori dipendenti e pensionati. Stiamo chiedendo di fare quello che stabilisce la nostra Costituzione”.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Fisco, Landini: "Chiederemo a tutti se contributo di solidarietà ci sarà nei programmi"

Notizie correlate

Nuova truffa Amazon, se ricevi questo messaggio sei nei guai: ci cascano tuttiNel giro di pochi giorni si è diffusa anche in Italia una truffa costruita con estrema precisione, capace di sfruttare una vicenda reale per...

Leggi anche: Guerra Iran-Usa e rischio austerity, Montano (Simi): “Se ci sarà rivedere tutti insieme priorità Ssn”

Altri aggiornamenti

Fisco, Landini: Chiederemo a tutti se contributo di solidarietà ci sarà nei programmi(LaPresse) Se siamo a favore di una tassa patrimoniale? Noi chiediamo la restituzione del fiscal drag e una riforma fiscale che introduca ... stream24.ilsole24ore.com

Landini: Chiederemo a Conte cassa integrazione e blocco licenziamenti per altre 18 settimaneLa domanda che arriva dal Paese è di protezione e inclusione, di essere coinvolti in quello che accade. Domani incontriamo il Presidente del Consiglio, e uno dei temi su cui vogliamo una risposta dal ... affaritaliani.it