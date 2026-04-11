Guerra Iran-Usa e rischio austerity Montano Simi | Se ci sarà rivedere tutti insieme priorità Ssn

La tensione tra Iran e Stati Uniti si intensifica, con possibili ripercussioni economiche a livello globale. Secondo un esperto del Simi, in caso di escalation, sarà necessario rivedere le priorità del sistema sanitario nazionale. La crisi geopolitica, oltre a causare sofferenza diretta alle popolazioni coinvolte, si riflette anche sulle economie e sui servizi pubblici di altri paesi. La situazione resta sotto stretta osservazione, mentre si monitorano gli sviluppi sul fronte internazionale.

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