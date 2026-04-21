La semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio si avvicina alla sua fase decisiva, dopo il pareggio per 2-2 ottenuto nella partita di andata all’Olimpico. La sfida si svolgerà in un momento in cui entrambe le squadre devono fare i conti con diversi infortuni tra i loro giocatori chiave. L’attenzione è rivolta soprattutto alla gestione delle forze in vista dell’appuntamento più importante.

La semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio si prepara a vivere il suo momento decisivo, con le due squadre che si ritrovano unite dal pareggio per 2-2 sancito nella sfida disputata all’Olimpico. Mentre i tecnici studiano le probabili formazioni per lo scontro imminente, l’attenzione si concentra sulla gestione psicologica e fisica delle rose in vista del verdetto finale. Resilienza e gestione del gruppo dopo le difficoltà fisiche. Maurizio Sarri ha espresso una riflessione profonda sulla stagione della sua squadra, puntando la lente d’ingrandimento su un dato che emerge chiaramente dai numeri del reparto medico: ben 52 infortuni hanno colpito la rosa durante l’anno.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Coppa Italia: Sarri sfida gli infortuni per la finale con la Lazio

Serie A: chi mancherà nella venticinquesima giornata

Notizie correlate

Formazioni ufficiali Lazio Atalanta Coppa Italia: le scelte di Sarri e Palladino per la sfidaCalciomercato Milan: rinnovo di Leao ad un passo, il club ha voluto mandare un segnale forte.

Formazioni ufficiali Bologna Lazio Coppa Italia: le scelte di Italiano e Sarri per i quarti di finalePellegrino Parma, ufficiale il rinnovo di contratto: l’attaccante argentino firma fino al 2030! L’annuncio e le sue parole Icardi può tornare in...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Dele-Bashiru e il ballottaggio con Basic: i dubbi di Sarri tra Napoli e Coppa Italia; Atalanta-Lazio, Coppa Italia: dove vederla in tv e probabili formazioni; Napoli e Atalanta in Coppa Italia: Sarri studia le mosse migliori; Sarri, sfida speciale: la sua Lazio a Firenze riparte da Dia e Basic.

Sarri in conferenza: La Coppa Italia non vale la stagione. Sulle condizioni di Maldini e Marusic...Maurizio Sarri ha presentato in conferenza stampa la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Atalanta, alla vigilia del match ... laziopress.it

Sarri sulla Coppa Italia: 'Vogliamo la finale, ma non vale una stagione'Con una nota più personale, Sarri ha espresso il suo legame con la competizione: La semifinale la faccio molto volentieri, ma ho perso due finali ai rigori e mi piacerebbe fare anche questa, ... it.blastingnews.com

Il tecnico della Dea alla vigilia della semifinale di ritorno di Coppa Italia: "Siamo carichi e determinati" #SportMediaset - facebook.com facebook

#InterComo, diretta Coppa Italia: risultato in tempo reale, le scelte di #Chivu e #Fabregas x.com