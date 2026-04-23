Fiamme Gialle in prima linea | 66 militari pronti a salvare vite

In provincia di Benevento, 66 militari delle Fiamme Gialle hanno recentemente concluso il corso BLSD con la Croce Rossa. L’addestramento, che si è svolto nelle ultime settimane, ha coinvolto i membri del corpo in attività pratiche e teoriche mirate a intervenire in situazioni di emergenza. La formazione si inserisce nell’ambito delle iniziative di supporto alla comunità e delle capacità di intervento rapido in caso di bisogno.

? Cosa sapere 66 militari delle Fiamme Gialle di Benevento completano il corso BLSD con la Croce Rossa.. L'addestramento garantisce interventi di rianimazione e uso del defibrillatore nel territorio sannito.. Sessanta sei militari del Comando Provinciale delle Fiamme Gialle di Benevento hanno completato un percorso formativo intensivo sulle manovre di primo soccorso, consolidando l’accordo operativo con il Comitato Provinciale della Croce Rossa Italiana locale. L’iniziativa, che ha il coinvolgimento diretto degli operatori della C.R.I., si è concentrata sull’apprendimento delle tecniche BLSD (Basic Life Support – Early Defibrillation), fondamentali per intervenire tempestivamente in situazioni di emergenza medica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fiamme Gialle in prima linea: 66 militari pronti a salvare vite Notizie correlate Rende: 21 prototipi pronti a salvare vite dai disastri naturaliLa giornata di martedì 31 marzo 2026 a Rende segna un punto di svolta per Tech4You, l’Ecosistema dell’Innovazione finanziato dal PNRR. Sigonella in prima linea: droni e caccia pronti al conflittosi trova al centro di un’escalation bellica nel Medio Oriente, con la base di Sigonella che assume un ruolo operativo diretto. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Fiamme Gialle e prevenzione, il comandante regionale in Valle; Giuffrida veste di bronzo la prima giornata a Tbilisi; Maxi frode da 200 milioni di euro scoperta dalle Fiamme Gialle; Il bivacco alpino Fiamme Gialle protagonista di Falegnami ad alta quota. DISTRIBUTORI: FIAMME GIALLE IN AZIONE - PREZZI SOTTO CONTROLLO A DIFESA DEI CONSUMATORI, STRETTA DELLA GDF. Un’azione incisiva e capillare per garantire trasparenza, legalità e tutela del consumatore. La Guardia di Finanza di Latina ra - facebook.com facebook Si tratta di un 24enne romagnolo che rientrava dal bivacco Fiamme Gialle. Il Soccorso Alpino: "Percorso impegnativo, fate attenzione" x.com