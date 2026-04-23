Festa di Primavera 2026 a Valsanzibio

La Festa di Primavera 2026 si svolgerà a Valsanzibio tra il 26 aprile e il 3 maggio, con eventi organizzati nel corso di quattro giorni. Le giornate prevedono aperture degli stand gastronomici a pranzo e cena in alcuni giorni, mentre in altri l'apertura si limita alla cena o al pranzo. La manifestazione si ripete ogni anno in questa località, attirando visitatori per le attività culinarie e l'intrattenimento.

Torna puntuale come ogni anno la nostra amata Festa di Primavera a Valsanzibio????? domenica 26 aprile con stand gastronomico aperto a pranzo e cena?? venerdì 1 maggio sempre pranzo e cena?? sabato 2 maggio solo cena?? domenica 3 maggio con pranzo e cena. ? TUTTE LE SAGRE, FESTE E.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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