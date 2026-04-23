È stato annunciato il ritorno dell’EVO FC 26 “Di nuovo in carreggiata”, un aggiornamento che permette a tutti i giocatori con un OVR massimo di 88 di partecipare senza restrizioni legate alla rarità. La nuova versione dell’EVO è rivolta a chi desidera coinvolgersi nuovamente nelle competizioni e migliorare le proprie performance. L’evento rappresenta un rilancio per gli utenti che vogliono riprendere il controllo e proseguire nel loro percorso di gioco.

Nessun vincolo di rarità stringente: la nuova Evoluzione “Di nuovo in carreggiata” è aperta a tutti i giocatori con OVR massimo 88. Un’occasione d’oro per aggiornare i tuoi pupilli con 3 nuovi Stili di Gioco e boost mentali pesanti. Ecco la guida completa. EA Sports ha rilasciato un’Evoluzione “rigenerante” che non guarda in faccia a nessuno. Se hai nel club una carta che ami, ferma a 88 OVR, e che inizia a faticare contro i nuovi TOTS, questa è la tua occasione. Con 3 slot ripetibili, puoi letteralmente ricostruire l’ossatura della tua squadra. I Requisiti: Libertà Totale (fino a 88). A differenza delle scorse EVO, qui i paletti sono minimi, permettendo una varietà di combinazioni enorme: OVR Max: 88.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26, EVO “DI NUOVO IN CARREGGIATA”: IL REBOOT PER I TUOI 88 OVR (back on track)

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