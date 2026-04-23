FC 26 EFFETTO NOSTALGIA | PARTE LA SEASON 7 SOUTH AFRICA ’10! TORNANO LE VUVUZELAS E LE ICONE MONDIALI

Alle 09:00 di questa mattina, EA Sports ha aperto ufficialmente la settima stagione di Football Ultimate Team, intitolata “South Africa ’10”. In questa fase, sono tornate le vuvuzelas e alcune delle icone più riconoscibili del calcio mondiale. La riapertura ha segnato l’inizio di nuove sfide e contenuti nel videogioco, con l’obiettivo di coinvolgere i giocatori in un’esperienza che richiama il campionato del 2010.

Stamattina alle 09:00, EA Sports ha ufficialmente dato il via alla nuova stagione di Football Ultimate Team. Un tuffo nel passato che ci riporta ai Mondiali del 2010 tra leggende africane, il trionfo della Spagna e il ritorno delle “Silver Superstars”. Ecco tutto quello che c’è da sapere. Il countdown è terminato. Mentre la community è ancora in fermento per i TOTS, EA Sports ha deciso di sparigliare le carte lanciando la Season 7: World Tour South Africa ’10. Non è solo una nuova scalata ai premi, ma un vero e proprio tributo a uno dei tornei più iconici della storia del calcio, il primo giocato in terra d’Africa. Una Sinfonia di Vuvuzelas: Il ritorno del mito.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FC 26, EFFETTO NOSTALGIA: PARTE LA SEASON 7 “SOUTH AFRICA ’10”! TORNANO LE VUVUZELAS E LE ICONE MONDIALI Notizie correlate EA Sports FC 26: arriva la Season 6 “World Tour – South Korea & Japan ‘02”La nuova stagione di EA Sports FC 26 porta i giocatori indietro nel tempo con World Tour Season 6: South Korea & Japan ‘02, un evento che celebra uno... Trophy Titans FC 26: arrivano le Icone con 3 PlayStyle+! Ecco come sbloccare le evoluzioni e le versioni JuniorLa grande novità di quest’anno è il debutto del triplo PlayStyle+ per le versioni titaniche dei giocatori, un salto di potenza che cambierà...