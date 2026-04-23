Una famiglia ha raccontato di aver subito un grave dolore dopo aver vissuto un episodio nel bosco, che ha compromesso la felicità dei bambini. La madre ha dichiarato di non aver mai immaginato la sofferenza che avrebbero affrontato negli ultimi tempi, descrivendo un periodo difficile e segnato da eventi che hanno influito sul benessere dei figli. La vicenda, ancora al centro di attenzione, riguarda un episodio che ha coinvolto direttamente i componenti della famiglia.

“Mai avrei potuto immaginare il dolore e la sofferenza che abbiamo trascorso come famiglia durante gli ultimi cinque mesi. Specialmente i bambini. Prima, la separazione dalla loro casa, dai loro animali e dal padre. Secondo, la separazione dalla loro mamma. La paura, l’ansia, lo stress e la trauma e’ stato orribile per loro mentalmente e emozionalmente. La loro gioia e felicita’ e’ stata distrutta. Mia moglie e io rimaniamo in armonia e in amore piu’ uniti piu’ di prima Il nostro amore e’ per l’uno e l’altro ed e’ per i nostri bambini. Il nostro desiderio piu’ grande e’ che possiamo essere ricongiunti, come una famiglia piena di amore, come eravamo prima”.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Famiglia nel bosco, “la gioia e la felicita’ dei bambini e’ stata distrutta”

Famiglia nel bosco: Mai pensato di vivere così tanta sofferenza

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