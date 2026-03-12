Il business delle case-famiglia Un miliardo per i minori in carico ai servizi sociali

Il settore delle case-famiglia coinvolge un giro d’affari di circa un miliardo di euro destinato ai minori affidati ai servizi sociali. Tre esperti riconosciuti nel campo hanno espresso le proprie opinioni sul tema, mentre l’attività delle strutture e le risorse allocate continuano a essere al centro di discussioni pubbliche e politiche. La questione riguarda la gestione e il finanziamento di queste strutture dedicate ai minori.

Mentre tre autorità in materia come Massimo Ammaniti, Vittorino Andreoli e Claudio Risé, rispettivamente ex docente di psicologia dello sviluppo, ex direttore del dipartimento di psichiatria degli ospedali di Verona e psicoterapeuta, confermano che i bambini rischiano danni gravi alla salute mentale quando vengono separati dai genitori, la situazione della famiglia nel bosco rimane in sospeso. La perizia disposta dal tribunale de L'Aquila non è ancora stata depositata mentre i test previsti sui tre bambini sono stati rimandati e rimangono nella casa-famiglia di Vasto. Nonostante ciò, nei giorni scorsi, Cecilia Angrisano, la presidente... 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Il business delle case-famiglia. Un miliardo per i minori in carico ai servizi sociali Articoli correlati Famiglia nel bosco: il comitato #difesaminori chiede una revisione dell'affidamento ai servizi socialiSentita partecipazione alla fiaccolata per sostenere il ricongiungimento della famiglia alla quale il tribunale per i minorenni dell'Aquila ha... Disagio sociale in crescita, 5.112 persone in carico dai servizi sociali: "Obiettivo è ridurre il rischio di eventi critici""Le situazioni seguite dai servizi sociali sono per loro natura multifattoriali, caratterizzate da elevata imprevedibilità, e non consentono letture... Contenuti e approfondimenti su Il business delle case famiglia Un... Discussioni sull' argomento Da due appartamenti ne nascono sei. I quartieri dove il business del frazionamento sta trasformando le case di Roma; Boom di mini appartamenti: il nuovo business immobiliare ridisegna il mercato – LMF; Il business della migrazione sanitaria: quali prospettive; Business responsabile, nasce il Comitato per le imprese a impatto. Il mercato delle case cresce. Una regione spaccata a metà. Ecco come cambiano i prezziSulla costa le nuove abitazioni arrivano a costare anche 6mila euro al metro quadro. Nei borghi interni la cifra si divide per quattro: grandi richieste dagli stranieri. Il mercato immobiliare nelle ... ilrestodelcarlino.it #Famiglianelbosco e non solo. Ecco il “business” delle case-famiglia x.com Un volo di andata e ritorno in business class da Sydney a Londra con Cathay Pacific Airways costa fino a 28.000 dollari facebook