Eurospin proclamato lo stato di agitazione nei punti vendita della Toscana | Gravi inadempienze contrattuali

Nella regione Toscana, i dipendenti di un noto discount hanno proclamato uno stato di agitazione a causa di presunte inadempienze contrattuali e violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro. La decisione deriva da segnalazioni di problemi legati alle condizioni di lavoro e alle garanzie contrattuali non rispettate. La vertenza riguarda diversi punti vendita e coinvolge i lavoratori che chiedono risposte alle proprie richieste.

Gravi inadempienze contrattuali e violazione delle norme sulla salvaguardia della salute e la sicurezza dei lavoratori. Sono queste le ragioni che hanno indotto i sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil Toscana a proclamare lo stato di agitazione in tutti i punti vendita Eurospin.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Asam Aprilia, proclamato lo stato di agitazione Sacmi riduce lo smart working, proclamato lo stato di agitazione: “Dipendenti penalizzati”La riduzione dello smart working accende il confronto tra sindacati e azienda alla Sacmi. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Eurospin, proclamato lo stato di agitazione nei punti vendita della Toscana: Gravi inadempienze contrattuali; Eurospin Tirrenica è in stato di agitazione. Ad Arezzo 6 store e 150 addetti; Eurospin: Cronometrati, mansioni extra e rischi sicurezza, parlano i dipendenti -Il video; Agitazione per 2mila lavoratori di Eurospin Tirrenica. Eurospin Tirrenica, in Toscana i sindacati proclamano lo stato di agitazioneFilcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil Toscana dichiarano lo stato di agitazione in tutti i punti vendita Eurospin Tirrenica della Toscana (marchio che ... gonews.it Agitazione per 2mila lavoratori di Eurospin TirrenicaTOSCANA: Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil proclamano la protesta e chiedono un incontro risolutivo: interessati una sessantina di punti vendita ... toscanamedianews.it Eurospin Tirrenica, in Toscana i sindacati proclamano lo stato di agitazione La nota: https://cgiltoscana.it/2026/04/21/eurospin-tirrenica-in-toscana-i-sindacati-proclamano-lo-stato-di-agitazione/ facebook