Eurospin proclamato lo stato di agitazione nei punti vendita della Toscana | Gravi inadempienze contrattuali

Da livornotoday.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella regione Toscana, i dipendenti di un noto discount hanno proclamato uno stato di agitazione a causa di presunte inadempienze contrattuali e violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro. La decisione deriva da segnalazioni di problemi legati alle condizioni di lavoro e alle garanzie contrattuali non rispettate. La vertenza riguarda diversi punti vendita e coinvolge i lavoratori che chiedono risposte alle proprie richieste.

Gravi inadempienze contrattuali e violazione delle norme sulla salvaguardia della salute e la sicurezza dei lavoratori. Sono queste le ragioni che hanno indotto i sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil Toscana a proclamare lo stato di agitazione in tutti i punti vendita Eurospin.🔗 Leggi su Livornotoday.it

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