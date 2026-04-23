Estrazioni Lotto Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 23 aprile 2026 | numeri ritardatari e jackpot

Oggi, giovedì 23 aprile 2026, sono stati pubblicati i risultati delle estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Sono stati annunciati i numeri estratti, insieme a quelli che sono rimasti più a lungo senza uscire, noti come numeri ritardatari. Sono stati anche comunicati i jackpot attuali e le quote delle vincite più alte. I dati sono disponibili in tempo reale e aggiornati sui siti ufficiali delle relative lotterie.

Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi giovedì 23 aprile 2026 sono in programma a partire dalle ore 20. Numeri ritardatari prima dell’estrazione Numeri frequenti prima dell'estrazione I numeri delle scorse edizioni Jackpot Superenalotto: l'ultimo 6 centrato Come si gioca e quando avvengono le estrazioni Numeri ritardatari prima dell’estrazione Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo. Il numero più atteso è il 41 sulla ruota di Bari, che non esce da ben 109 estrazioni. Numeri frequenti prima dell’estrazione Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto.🔗 Leggi su Virgilio.it

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Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di sabato 14 Febbraio 2026

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