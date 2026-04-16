Estrazioni Lotto Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 16 aprile 2026 | numeri ritardatari e jackpot

Oggi, giovedì 16 aprile 2026, sono stati estratti i numeri delle principali lotterie italiane, tra cui Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Sono stati annunciati i numeri usciti, i ritardatari e i jackpot aggiornati. L’estrazione ha coinvolto diverse combinazioni di numeri, con alcune sequenze che non comparivano da diverse estrazioni e altri che hanno portato a vincite di importo elevato. I risultati sono disponibili in modo ufficiale e dettagliato.

Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi giovedì 16 aprile 2026 sono in programma a partire dalle ore 20. Numeri ritardatari prima dell’estrazione Numeri frequenti prima dell'estrazione I numeri delle scorse edizioni Jackpot Superenalotto: l'ultimo 6 centrato Come si gioca e quando avvengono le estrazioni Numeri ritardatari prima dell’estrazione Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo. Il numero più atteso è il 41 sulla ruota di Bari, che non esce da ben 95 estrazioni. Numeri frequenti prima dell’estrazione Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto.🔗 Leggi su Virgilio.it

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