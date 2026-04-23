Nel terzo trimestre, Essilux ha registrato una crescita significativa, con un incremento del fatturato del 10,8 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La società ha ottenuto risultati positivi sia in Nord America che in Cina, confermando una tendenza al rialzo nelle sue performance. Il presidente ha annunciato un focus maggiore su settori legati alla scienza e alla tecnologia medica, senza fornire ulteriori dettagli sui progetti specifici.

Fatturato in crescita del 10,8 per cento nel primo trimestre, performance positive in Nord America come in Cina. Bene i nuovi prodotti legati allo sviluppo della tecnologia. EssilorLuxottica registra il terzo trimestre consecutivo di crescita a doppia cifra. Un dato che "conferma, ancora una volta, la forza e la rilevanza della nostra visione e la capacità di tradurre le strategie in risultati concreti", per dirla con Francesco Milleri e Paul du Saillant, rispettivamente presidente (e ad) e vice amministratore delegato di EssilorLuxottica. Il gruppo, i cui vertici hanno incontrato ieri i sindacati, prevede anche un premio di risultato fino a oltre 4mila euro per i dipendenti in Italia.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Essilux, terzo trimestre di crescita. Milleri: orientati su scienza e med-tech

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