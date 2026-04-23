EssilorLuxottica vola | il boom degli smart Ray-Ban spinge i ricavi

Nel primo trimestre dell'anno, EssilorLuxottica ha registrato un fatturato di circa 7.127 milioni di euro. La crescita dei ricavi è stata trainata dal successo di alcuni modelli di occhiali smart del marchio Ray-Ban, che hanno contribuito all'aumento delle vendite complessive. L'azienda ha continuato a espandersi sul mercato globale, consolidando la sua posizione nel settore dell'ottica e degli occhiali di moda.

? Cosa sapere EssilorLuxottica registra 7.127 milioni di euro di fatturato nel primo trimestre dell'anno.. Il successo degli smart Ray-Ban guida la crescita del gruppo in ogni area geografica.. Il fatturato di EssilorLuxottica ha raggiunto i 7.127 milioni di euro nel primo trimestre dell’anno, segnando un incremento del 10,8% se si considerano i cambi costanti e un aumento del 4,1% a cambi correnti. I dati riflettono una performance che non è la prima per il gruppo, che si tratta del terzo periodo consecutivo di crescita con cifre a doppia cifra. Il successo economico poggia sulla solidità dei segmenti legati alla cura della vista e all’eyewear, supportata da una costante innovazione tecnologica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - EssilorLuxottica vola: il boom degli smart Ray-Ban spinge i ricavi Ho provato i miei primi OCCHIALI SMART : Ray-Ban Meta! Notizie correlate Ray-ban occhiali meta causa legale appaltatori avrebbero guardato video privati degli utentiQuesto articolo esamina una controversia legale emergente intorno a Meta e ai suoi occhiali intelligenti, concentrandosi sulle questioni di privacy... Boom TSMC: l’IA spinge i ricavi oltre le attese, +30% di entrateLa crescita del settore dei semiconduttori avanzati riceve una spinta decisiva dai nuovi dati di TSMC, che ha rivisto al rialzo le proprie... Aggiornamenti e dibattiti EssilorLuxottica corre (+11%) tra Ai e medtechEssilorLuxottica corre (+11%) tra Ai e medtech Crescita a doppia cifra per il terzo trimestre consecutivo per il colosso guidato da Francesco Milleri. Che inaugura il 2026 con ricavi pari a 7,1 ... milanofinanza.it I ricavi di EssilorLuxottica nel primo trimestre crescono del 10,8%(ANSA) - MILANO, 22 APR - Nel primo trimestre dell'anno EssilorLuxottica ha registra un fatturato a 7.127 milioni di euro, in crescita del 10,8% a cambi costanti e del 4,1% a cambi correnti. I nuovi s ... msn.com