EssilorLuxottica ha annunciato l'acquisto della società veneta Faro, con sede a Santa Maria di Sala. La società si occupa di tecnologie CNC ad alta precisione. L'obiettivo dell'operazione è rafforzare la produzione globale del gruppo attraverso l'integrazione di queste tecnologie avanzate. La notizia riguarda principalmente il settore della produzione di strumenti di precisione, senza coinvolgere altri ambiti o dettagli personali.

? Cosa sapere EssilorLuxottica acquista la società veneta Faro con sede a Santa Maria di Sala.. L'integrazione punta a potenziare la produzione globale tramite tecnologie CNC ad alta precisione.. Il colosso globale EssilorLuxottica ha ufficializzato l’acquisizione di Faro, realtà italiana con sede a Santa Maria di Sala, nel cuore del distretto dell’occhialeria veneto, per potenziare la propria catena produttiva tramite tecnologie CNC ad alta precisione. L’operazione mira a integrare verticalmente le capacità del Gruppo, assorbendo un know-how ventennale specializzato nella progettazione e distribuzione di macchinari per la diamantatura e la fresatura, strumenti fondamentali sia per il comparto delle lenti che per quello della gioielleria.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - EssilorLuxottica punta sul Veneto: acquista Faro per l’alta precisione

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++EssilorLuxottica acquisisce l'azienda italiana Faro, potenziando le tecnologie di alta precisione nella produzione di occhiali. Faro è un'azienda italiana specializzata nella "progettazione, produzione e distribuzione di macchinari CNC di alta precisione per fr x.com