Escursione al Santuario di Santa Maria in Castello di Vecchiano

In occasione del 1° maggio, il Gruppo Archeologico Vecchianese e la ProLoco di Vecchiano hanno promosso un'escursione al Santuario di Santa Maria in Castello. L'iniziativa coinvolge i partecipanti in una visita al sito, prevista per quella giornata. L'evento è stato programmato e comunicato pubblicamente tramite i canali ufficiali delle organizzazioni coinvolte.

In occasione del 1° Maggio il Gruppo Archeologico Vecchianese e la ProLoco di Vecchiano organizzano una escursione al Santuario di Santa Maria in Castello.Fra i primi castelli costruiti nel territorio di Vecchiano, il Castello di Santa Maria è stato testimone delle battaglie che hanno interessato.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Castel San Giorgio, il Santuario di Santa Maria a Castello in Lanzara ritrova finalmente la luceIl Rettore del Santuario e parroco di Lanzara, Don Rocco Aliberti, ha accolto con profonda commozione il completamento dei lavori, definendo... La celebrazione di Perego al santuario di Santa MariaSi apre il Giubileo di San Francesco al Santuario di Santa Maria in Aula Regia di Comacchio, oggi pomeriggio con la celebrazione eucaristica delle... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Tra panorami mozzafiato e storia medievale: escursione CAI al Santuario di San Bernardo; Escursione al Santuario di Sant’Agostino e alla Madonna delle Salette; 25 aprile in cammino: 9 meravigliosi itinerari per scoprire l’Italia; MONCALIERI – Escursione con il club alpino italiano. Visita al Santuario di Fontelucente Il crocifisso realizzato in pietra serena e l’acqua che zampilla fra le rocceVisita guidata gratuita domenica mattina al Santuario del santissimo crocifisso di Fontelucente. L’escursione rientra nell’iniziativa Fiesole fra Natura e Cultura, che porta alla scoperta di veri e ... lanazione.it Escursione per Raggiungere il Santuario di Riomaggiore, Cai Spezzino Organizza CommemorazioneIn occasione del 130° anniversario dell'incoronazione della Sacra Immagine, la sezione spezzina del Cai organizza un'escursione con due gruppi verso il Santuario di Riomaggiore. Percorso E/T, pranzo ... lanazione.it Radio Maria. . LIVEChiesa Santuario Santa Maria delle Grazie – Località Carturo di Piazzola sul Brenta (Padova) In unione di preghiera inserisci qui la tua intenzione - facebook.com facebook