La celebrazione di Perego al santuario di Santa Maria

L’Arcivescovo Gian Carlo Perego ha celebrato oggi alle 18.00 la messa al santuario di Santa Maria in Aula Regia di Comacchio, dando il via al Giubileo di San Francesco. La cerimonia ha richiamato molti fedeli, che hanno riempito la chiesa per partecipare alla funzione religiosa. Durante la messa, Perego ha ricordato l’importanza della fede e del percorso spirituale in questa occasione speciale.

Si apre il Giubileo di San Francesco al Santuario di Santa Maria in Aula Regia di Comacchio, oggi pomeriggio con la celebrazione eucaristica delle 18, presieduta dall' Arcivescovo Gian Carlo Perego. Il rettore del santuario, padre Massimiliano Maria Degasperi, spiega l'importanza e la storicità dell'appuntamento. "Con tempismo sorprendente Leone XIV lo scorso 7 gennaio ha voluto porre un accento particolare sugli 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi, disponendo attraverso la Penitenzieria Apostolica che siano giubilari tutte le chiese francescane, con indulgenza plenaria fino al 10 gennaio del prossimo anno".