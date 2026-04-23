Energia Assogasliquidi-Federchimica | AccelerateEu positivo per rafforzare autonomia europea

L'industria dei gas liquefatti ha espresso il proprio supporto all'obiettivo di rafforzare l'autonomia energetica dell'Unione europea. In una comunicazione diffusa oggi, la Commissione ha sottolineato l'importanza di sostenere i carburanti sostenibili e di sviluppare la produzione di biometano. Entrambe le parti concordano sulla necessità di accelerare le iniziative volte a diversificare le fonti di energia e a promuovere l'uso di combustibili alternativi.

Roma, 22 apr. (Adnkronos) - L'industria dei gas liquefatti condivide l'urgenza di rafforzare l'autonomia energetica dell'Unione e apprezza i richiami della Comunicazione diffusa oggi dalla Commissione ai sustainable fuels e allo sviluppo della produzione di biometano. Contemporaneamente il settore considera il documento sbilanciato verso lo sviluppo del vettore elettrico, soprattutto nell'individuazione delle misure operative. L'attuale instabilità geopolitica dimostra, infatti, che è necessario diversificare le fonti e le basi di approvvigionamento. Per Assogasliquidi, la vera resilienza non si ottiene restringendo il campo tecnologico, ma valorizzando un mix energetico plurale.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Energia, Assogasliquidi-Federchimica: "AccelerateEu positivo per rafforzare autonomia europea" Notizie correlate Energia, von der Leyen “Con AccelerateEU sostegno a cittadini e imprese”BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Per la seconda volta in meno di cinque anni, gli europei stanno pagando il prezzo della dipendenza dell’Europa dai... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Energia, Assogasliquidi-Federchimica: AccelerateEU positivo autonomia, ma indispensabile diversificare le fonti; UE, al via il piano AccelerateEU: 100 miliardi per la decarbonizzazione e addio alla dipendenza dai fossili; Crisi energetica, l’UE blinda l’ETS e chiude al gas di Putin: difficoltà sugli extraprofitti; Le bollette valgono 1,2 miliardi. Ecco chi vuole comprare il tuo contratto di luce e gas. Energia, Assogasliquidi-Federchimica: AccelerateEu positivo per rafforzare autonomia europeaRoma, 22 apr. (Adnkronos) - L'industria dei gas liquefatti condivide l'urgenza di rafforzare l'autonomia energetica dell'Unione e apprezza i richiami della Comunicazione diffusa oggi dalla Commissione ... iltempo.it Energia: Confitarma, Assogasliquidi e Unem insieme su revisione direttiva tassazione EtdRoma, 3 apr. (Adnkronos) - Alla vigilia del prossimo Consiglio Ecofin dei Ministri delle Finanze, Confitarma, Assogasliquidi-Federchimica e Unem ribadiscono le forti preoccupazioni sulle discussioni ... notizie.tiscali.it Per il gas naturale liquefatto rifornimenti garantiti, l'incognita è il prezzo. L'analisi di mercato di Costantino Amadei, presidente Gruppo GNL di Assogasliquidi-Federchimica - facebook.com facebook