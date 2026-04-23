Emma Ciceri a San Lupo un percorso tra corpo spazio e percezione

All’Oratorio di San Lupo, all’interno del Museo Bernareggi, è aperta una mostra personale dedicata all’arte di Emma Ciceri. L’esposizione presenta una serie di opere che esplorano il rapporto tra corpo, spazio e percezione. La mostra comprende vari lavori dell’artista, realizzati con diverse tecniche e materiali. L’inaugurazione è avvenuta recentemente e resterà visitabile fino alla fine del mese.

Articolo. All’Oratorio di San Lupo, spazio del Museo Bernareggi, è in corso una mostra personale di arte contemporanea tra immagini domestiche, pratiche corporee e installazioni site specific Nello spazio espositivo dell’Oratorio di San Lupo, una delle tre sedi del Museo Bernareggi, situato nel cuore di Pignolo alta, è in corso una personale dell’artista bergamasca Emma Ciceri. Inaugurata lo scorso 6 marzo, aperta fino al 31 maggio e curata da Giuseppe Frangi e don Giuliano Zanchi, la mostra è un’esposizione che coinvolge un allestimento stratificato, costruito in dialogo stretto con l’architettura dell’Oratorio: un lavoro corale, in cui la progettazione dello spazio espositivo si configura come parte integrante della scrittura artistica.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Emma Ciceri a San Lupo, un percorso tra corpo, spazio e percezione Notizie correlate Leggi anche: Tra memoria e corpo, «l’abbraccio» di Emma Ciceri all’oratorio di San Lupo Leggi anche: Emma Ciceri a San Lupo, corpi in dialogo tra scale e silenzi Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Emma Ciceri a San Lupo, un percorso tra corpo, spazio e percezione; Corpo sensibile. Abitare spazi di relazione - Fondazione Adriano Bernareggi - eventi; Piccoli e Lorenzo Lotto: un dialogo artistico 2.0 in punta di piedi nell’Aula Picta; Legami - Fondazione Adriano Bernareggi - eventi. Emma Ciceri a San Lupo, un percorso tra corpo, spazio e percezioneAma il cinema da che ne ha memoria, lo studia da sempre, lo insegna, ci scrive e non smette mai di guardarlo. Come dimostra il suo feticismo per la sala e la p… Nello spazio espositivo dell’Oratorio d ... ecodibergamo.it Emma Ciceri a San LupoUna visita guidata speciale per scoprire la mostra di Emma Ciceri attraverso il racconto in prima persona dell'artista. Un’esperienza unica per scoprire EMMA CICERI A SAN LUPO attraverso il racconto ... laprovinciadicomo.it Gli appuntamenti della settimana da segnare in agenda: mercoledì 22 aprile presentazione del catalogo della mostra EMMA CICERI A SAN LUPO / Aula Picta de Il Bernareggi - Museo Diocesano Bergamo, ore 18.30- Prenotazione su eventbrite giovedì - facebook.com facebook