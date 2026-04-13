Emma Ciceri a San Lupo corpi in dialogo tra scale e silenzi

Emma Ciceri si presenta all’ingresso dell’oratorio di San Lupo a Bergamo, indossando calzini ocra, pantaloni verdi e una camicia a righe. La sua presenza si accompagna a un sorriso mentre apre le porte di una mostra dedicata alla sua ricerca artistica. L’esposizione si sviluppa tra scale e silenzi, creando un dialogo tra i corpi e gli ambienti che li circondano. La sua presenza invita i visitatori a entrare in un’esperienza visiva e sensoriale.

Bergamo. Calzini ocra, pantaloni verdi e camicia a righe. Emma Ciceri, protagonista della mostra all’oratorio di San Lupo, ci viene incontro sorridendo: prende la chiave e ci apre le porte di un mondo a parte. “È tutto buio qui”, sussurra, leggendo lo stupore nei nostri silenzi. Lo spazio di via San Tomaso è nell’ombra quasi totale, a fare capolino dalle balaustre c’è giusto qualche caldo bagliore. Ci si aspetterebbe di sentire profumo di incenso. “È un ambiente architettonicamente importante e con una storia molto stratificata – racconta -. Si percepisce che questo edificio è nato come luogo di preghiera. Abbiamo cercato di creare un dialogo tra architettura e spazio”.🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Corpi, gesti, spazio: il noto diventa arte: le opere di Emma Ciceri all’oratorio di San Lupo Leggi anche: Tra memoria e corpo, «l’abbraccio» di Emma Ciceri all’oratorio di San Lupo