Elodie e Franceska Nuredini alla Design Week 2026 | niente più mini dress e tacchi ora vestono casual

Durante la Milano Design Week 2026, le due protagoniste sono state viste insieme, indossando abiti casual al posto di mini dress e tacchi. Le due sono spesso associate e la loro presenza contemporanea all’evento ha attirato l’attenzione dei presenti. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata riguardo alla scelta di abbigliamento, ma la loro partecipazione si è distinta per la semplicità dello stile.

Elodie e Franceska Nuredini sono ormai inseparabili e non sorprende che abbiano partecipato insieme anche alla Milano Design Week. Niente più mini dress e tacchi a spillo, questa volta hanno scelto degli adorabili look casual.🔗 Leggi su Fanpage.it

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