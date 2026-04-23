Questa sera, il talk show di approfondimento politico ed economico va in onda come ogni giovedì su La7. Corrado Formigli conduce un nuovo appuntamento di Piazzapulita, il programma che invita politici e protagonisti dell’attualità a confrontarsi su temi di stretta attualità. Tra gli ospiti annunciati c’è anche Elly Schlein, che parteciperà alla puntata. La trasmissione affronta le notizie più recenti e le questioni politiche del momento.

Corrado Formigli, come ogni giovedì, torna con un nuovo appuntamento di Piazzapulita, il talk show di approfondimento politico ed economico della prima serata di La7. Anticipazioni e ospiti del 24 aprile 2026. Al centro della puntata, Piazzapulita si occuperà della crisi di identità della destra di Governo, con un focus sui conti economici che non tornano. Spazio anche all’ attualità internazionale, sempre più complessa, per via della crisi energetica e della situazione in Medio Oriente. Prenderanno parte alla puntata: la segretaria del PD, Elly Schlein; il rettore dell’Università per Stranieri di Siena, Tomaso Montanari; la giornalista...🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Elly Schlein ospite a Piazzapulita

Gilda Sportiello ospite a Piazza Pulita La7 27/11/2025

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