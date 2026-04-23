Electric Dreams e Laure Prouvost alle OGR | le mostre su arte e tecnologia fino al 10 maggio

Ultime settimane per immergersi nel dialogo tra arte e tecnologia alle OGR Torino. Le due grandi mostre della stagione, "WE FELT A STAR DYING" di Laure Prouvost e la collettiva "ELECTRIC DREAMS", si avviano alla conclusione: resteranno aperte al pubblico fino al 10 maggio 2026. Per accompagnare.🔗 Leggi su Torinotoday.it

Notizie correlate

Aprile, le mostre d’arte aperte durante le festività di Pasqua, Festa della Liberazione e 1° maggioDalla Campania all’Emilia-Romagna, passando per il Lazio, ecco le mostre di arte aperte anche durante le giornate festive di aprile e maggio Roma, 25...

Orio, fino al 10 maggio si vola anche in Uzbekistan: rotta su Urgench e TashkentÈ stato inaugurato, col primo volo decollato poco prima dell’1 di notte di giovedì 2 aprile, il collegamento diretto dall’aeroporto di Orio al Serio...

Approfondimenti e contenuti

Electric Dreams e Laure Prouvost alle OGR: le mostre su arte e tecnologia fino al 10 maggioLe OGR Torino presentano il programma di chiusura delle mostre Electric Dreams e Laure Prouvost: performance, incontri e musica fino al 10 maggio 2026. torinotoday.it

Le OGR Torino presentano Laure Prouvost, Electric Dreams e Erzë DinaramaDal 31 ottobre 2025 le OGR Torino, l'hub della Fondazione CRT, presentano WE FELT A STAR DYING dell'artista francese Laure Prouvost, la collettiva ELECTRIC DREAMS. Art & Technology Before the Internet ... itinerarinellarte.it