Ehy Donald From NATO | la finta copertina del TIME

Una presunta copertina del TIME Magazine del 2026 sta facendo il giro dei social, mostrando diversi leader mondiali che rivolgono il dito medio al presidente degli Stati Uniti. La foto ritrae anche il titolo: «Ehy, Donald». La copertina sembra essere una creazione digitale o una satira, ma nessuna fonte ufficiale ha confermato la sua autenticità. La notizia ha attirato l’attenzione di molti utenti online, generando commenti e condivisioni.

Circola sui social una presunta copertina del TIME Magazine del 2026. Nello scatto vengono raffigurati diversi leader mondiali che rivolgono il dito medio al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, accompagnati dal titolo: «Ehy, Donald. From NATO ». Non esiste alcuna copertina di questo tipo negli archivi della rivista, così come ci sono diversi elementi che riconducono alla generazione tramite AI. Per chi ha fretta. La copertina non è mai stata pubblicata dal TIME.. L’immagine contiene evidenti errori dell’Intelligenza Artificiale.. Tra i leader compare Rishi Sunak, che ha però cessato l’incarico di Primo Ministro del Regno Unito nel luglio 2024.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate “I’m the Most Badass President of All Time”: What Donald Trump Posts While BombingFor 24 hours — midnight to midnight — we tracked the White House’s social-media feed, following the president’s posts on Truth Social as markets slid... Donald minaccia di mollare la Nato. L’Alleanza: «Calma, provoca spesso»Donald Trump continua imperterrito a svolgere il ruolo di «picconatore» dell’Alleanza atlantica.