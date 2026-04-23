Ederson Atletico Madrid l’affare con l’Atalanta ora è in bilico | ecco cosa sta frenando l’operazione

L’accordo tra il portiere e l’Atletico Madrid e l’Atalanta è stato messo in stand-by. Le trattative tra i due club sono ancora in corso, ma ci sono ostacoli che rallentano la conclusione della transazione. Le parti coinvolte non hanno ancora raggiunto un’intesa definitiva, e alcune questioni amministrative e contrattuali sembrano essere alla base delle difficoltà. La situazione resta in sospeso fino a ulteriori sviluppi.

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