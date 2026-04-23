Ecco il Biodiversy Fest la Romagna festeggia la vita sul Pianeta | a Cesena tanti eventi e approfondimenti

A Cesena si svolge il Biodiversity Fest, un evento dedicato alla tutela dell’ambiente e alla biodiversità. La manifestazione include numerosi incontri, workshop e attività rivolte a diverse fasce di pubblico. Organizzata nella regione, coinvolge associazioni, enti e cittadini in iniziative che promuovono la consapevolezza ambientale e la tutela delle specie. L’obiettivo è sensibilizzare su tematiche legate alla crisi climatica e alla perdita di biodiversità.

In un tempo in cui la crisi climatica e la perdita di biodiversità impongono un cambio di paradigma, la Romagna risponde con un progetto che unisce cultura, comunità e azione. È questo il ‘Biodiversy Fest 2026 – Biodiversità in Festa’, un festival diffuso che a maggio trasformerà il territorio in.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Pianeta Argento: può un battito fragile tenere in vita l’ecologia del pianeta?