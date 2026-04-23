In un articolo pubblicato su «Fascistissima», Giovanni Mari analizza come Mussolini abbia progressivamente controllato i mezzi di comunicazione, riducendo la stampa libera a uno strumento di propaganda di regime. La ricostruzione si concentra sui metodi e le tappe di questa trasformazione, evidenziando le azioni adottate per influenzare l’opinione pubblica e limitare il ruolo dell’informazione indipendente.

Questa storia sul fascismo e la libertà di stampa può cominciare da Alberto Sordi, sì, il comico nazionalpopolare, l’italiano medio amato dagli italiani. Sordi era in piazza Venezia il 10 giugno del 1940, quando Benito Mussolini annunciò di aver scaraventato il Paese in guerra. E, come tutti, lo osannò applaudendo la sua «decisione irrevocabile». Decenni dopo, in democrazia, egli stesso spiegò molto candidamente il motivo dell’entusiasmo: «La piazza era straripante e la dichiarazione di guerra sembrava l’annuncio di un ricco programma di festeggiamenti popolari: tutti erano esaltati, travolti dalla gioia, dal piacere, urlavano la felicità di essere in guerra e di fare la guerra, sventolando le mani al cielo.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Ecco come il Duce traviò l’opinione pubblica

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