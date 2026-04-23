Durante la visita in Italia del Principe Reza Pahlavi, erede al trono dell’Iran, è stato presentato anche un membro del suo team con origini italiane. Questa figura, di nazionalità italiana, lavora con il principe in ambito logistico e comunicativo. La presenza di un italiano nel gruppo è stata confermata da fonti ufficiali e si tratta di un ruolo di supporto nel percorso di incontri e rapporti istituzionali del membro della famiglia reale iraniana.

La recente visita in Italia del Principe ereditario dell’Iran Reza Pahlavi, figlio dell’ultimo Shah, ha rappresentato un momento di grande intensità politica ed economica, segnando un ulteriore passo nel lavoro di costruzione di una rete di relazioni istituzionali e imprenditoriali tra Italia e alternativa democratica al regime iraniano. Un impegno portato avanti da anni anche grazie al contributo di Mariofilippo Brambilla di Carpiano, attivamente coinvolto a livello volontario nel rafforzamento dei rapporti con il sistema italiano. La giornata di mercoledì 15 aprile si è aperta con una serie di incontri istituzionali al Senato della Repubblica.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ecco chi è l'italiano nel team del principe Reza Pahlavi

Notizie correlate

Reza Pahlavi a Roma: il principe iraniano spacca il centrodestraReza Pahlavi è arrivato a Roma questo mercoledì 15 aprile per una serie di incontri politici ed economici, scatenando una frattura immediata tra le...

Da Reza Pahlavi alla salita al potere dei militari: ecco i possibili scenari per il post Khamenei in IranL’opposizione iraniana, frammentata e senza un leader chiaro, potrebbe sfruttare il caos, ma non è ancora chiaro se gli ayatollah saranno deposti né...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: PAHLAVI A CINQUE MINUTI: PRONTO A TORNARE IN IRAN; Cosa ci fa (e chi ha incontrato) Reza Pahlavi a Roma: sul figlio dell'ex scià la destra si divide; Reza Pahlavi: Il popolo iraniano soffre ancora, il regime è lì. Sono pronto a fare da garante per la transizione.

Cosa ci fa (e chi ha incontrato) Reza Pahlavi a Roma: sul figlio dell'ex scià la destra si divideMentre il senatore di Fratelli d'Italia Giulio Terzi di Sant'Agata si scagliava contro la sua presenza, definendo il principe in esilio rappresentante di un regime dittatoriale che ha ucciso migliaia ... today.it

Germania, Reza Pahlavi imbrattato di rosso dopo conferenzaReza Pahlavi, figlio dell'ultimo scià di Persia, è stato imbrattato di liquido rosso mentre usciva da un edificio dopo ... iltempo.it

Berlino: Reza Pahlavi, figlio esiliato dell'ultimo Scià d'Iran, aggredito con un liquido rosso al termine di una conferenza stampa. #RezaPahlavi #Iran #Berlino #Germania #MedioOriente #BreakingNews Segui @LaPresse_it per restare aggiornato. x.com

Sono trascorsi oltre quaranta minuti di domande quando dal volto di Reza Pahlavi, il figlio dello Shah deposto nel 1979, per la prima volta scompare il sorriso che finora ha accompagnato la sua conversazione. Da qualche giorno è in Italia dove è venuto per c - facebook.com facebook