A fine febbraio, l’allenatore è tornato sulla panchina della squadra campana. Da allora, la squadra ha conquistato 15 punti in campionato. Con questa guida tecnica, ha migliorato i risultati e cambiato l’andamento delle partite. La sua presenza ha portato una nuova energia in campo, contribuendo a risollevare le prestazioni del team. La stagione continua con obiettivi ancora da raggiungere.

Non chiamatelo mister salvezza. Davide Ballardini si è staccato l’etichetta durante un’intervista alla Gazzetta dello Sport di qualche settimana fa: "Se si guarda il percorso ho fatto meglio dall’inizio piuttosto che da subentrato. Come al Genoa, al Palermo, pure alla Lazio vincendo la Supercoppa". Semmai chiamatelo l'aggiustasquadre: lo ingaggiano quando c'è crisi e l'irreparabile sembra a un passo, poi tutto cambia e club e tifosi esultano a fine campionato. Ma poi La sua ultima impresa è aver guidato l’Avellino lontano dal rischio retrocessione. È arrivato sulla panchina biancoverde a fine febbraio sostituendo Biancolino: Patierno e compagni occupavano la 14° posizione in classifica, non lontano dalla zona playout.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - È tornato l'aggiustasquadre: così Ballardini ha fatto rinascere l'Avellino

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