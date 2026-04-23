Molti si chiedono se sia corretto acquistare un appartamento in un quartiere gentrificato. La scelta può dipendere dal modo in cui si affronta l’acquisto: chi si comporta come una residente, interessata a vivere nel quartiere, potrebbe considerarlo più appropriato rispetto a chi lo fa per motivi di investimento. La decisione coinvolge vari aspetti legati al contesto urbano e alle dinamiche di trasformazione dell’area.

Sono una cittadina messicana con residenza permanente negli Stati Uniti. Sono nata in una famiglia operaia, ma grazie al duro lavoro e ai tanti sacrifici dei miei genitori ho potuto frequentare ottime scuole. Dopo l’università a Città del Messico, ho vissuto nei quartieri Condesa e Roma, zone che già allora erano costose e in via di gentrificazione. Anche se ero una messicana relativamente privilegiata e con una laurea in tasca, avevo la sensazione che comprare casa in quei quartieri fosse fuori dalla mia portata. Alla fine mi sono trasferita negli Stati Uniti per un corso postlaurea, ho trovato l’amore, mi sono sposata e ho ottenuto un lavoro ben retribuito.🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - È sbagliato comprare casa in un quartiere gentrificato?

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Non perché non ti importa. Perché il consiglio era sbagliato. La maggior parte degli errori da principiante viene dall'entusiasmo — piantare troppo presto, annaffiare troppo, comprare troppe varietà. Ogni errore è correggibile appena lo si riconosce. Nove err - facebook.com facebook

Guarda che c'è pure caso che se vi viene il cancro sbagliato muori e non c'è nulla da comprare, così non fai arricchire le case farmaceutiche. In quel momento vi passa l'arroganza. Come piangete! Ne ho visti diversi ritrovare la fede nella scienza in lacrime. x.com