E’ morto Giuseppe Basso lo chef dei vip che mise a tavola superstar e presidenti della Repubblica

E' venuto a mancare Giuseppe Basso, noto chef che ha servito personaggi famosi e presidenti della Repubblica nei suoi ristoranti. Nato a Porto Venere, la sua carriera è iniziata come aiuto cuoco sulle navi prima di diventare uno dei cuochi più richiesti dai clienti di alto profilo. La sua esperienza si è sviluppata nel corso degli anni, portandolo a gestire locali frequentati da personalità di spicco.

Porto Venere, 23 aprile 2026 – Una vita sulla cresta dell’onda, prima come aiuto cuoco delle navi poi chef dei vip nei suoi ristoranti. Giuseppe Basso, classe 1938, è scomparso nella giornata di gioedì lasciandosi dietro una scia di ricordi legati alla sua lunga attività dietro ai fornelli, a stretto contatto con i grandi nomi del cinema, musica e spettacolo arrivati da tutto il mondo per gustare la sua cucina. La storia di Basso. Nato a Vernazza, a soli 14 anni si è imbarcato come aiuto cuoco sulle navi, attività proseguita per 13 anni in giro per il mondo fino al ritorno a Vernazza per realizzare il sogno, di aprire il ristorante “Il Belforte” nel 1965.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - E’ morto Giuseppe Basso, lo chef dei vip che mise a tavola superstar e presidenti della Repubblica Notizie correlate Paolo Cirino Pomicino, morto lo storico leader della Dc: aveva 86 anni, è stato uno dei volti della Prima RepubblicaSi è spento all'età di 86 anni Paolo Cirino Pomicino, storico esponente della Democrazia Cristiana. Festa Berlusconi: lo chef di Caserta conquista la tavola privataNella serata di ieri, una celebrazione privata presso la residenza condivisa tra Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli ha attirato l’attenzione... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Gentilini, un anno senza lo Sceriffo. La moglie Maria Pace: Dedicargli un tratto di mura? Giusto, erano il posto del cuore di Giancarlo; Brescia in lutto per la morte di don Giuseppe Tomasini; I genitori di Sammy Basso al teatro President; Annega a 7 anni risucchiato nella piscina sotto gli occhi del papà, il viaggio alle terme era il suo regalo di compleanno. Addio a Giuseppe Basso, il cuoco dei vip. Per decenni gestì la trattoria da Iseo e la Locanda LorenaAddio a Giuseppe Basso, il cuoco dei vip. Per decenni gestì la trattoria da Iseo e la Locanda Lorena ... msn.com In diretta ora qui su Rocker TV con Giuseppe Fiori e Siro Burchiani #egraziealbasso nuova super puntata dedicata ai BASSISTI e al BASSO con tutte le rubriche e il nostro Ospite di oggi #mitiamaccaferri ! Entra e commenta qui - facebook.com facebook Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) / Posts / X x.com