Dybala Roma buone notizie per Gasperini! Ecco come sta la Joya e quando può tornare a disposizione

Dopo novanta giorni dall’ultimo allenamento con la squadra, Paulo Dybala sembra aver recuperato completamente e si prepara a rientrare in campo. La sua condizione fisica è stata valutata positivamente, e nelle prossime settimane potrebbe riprendere gli allenamenti con il gruppo. La notizia arriva in un momento in cui il tecnico sta pianificando le prossime scelte per le gare in programma.

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