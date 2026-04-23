Questa sera, giovedì 23 aprile 2026, alle 21:25 su Rete 4, va in onda una nuova puntata di Dritto e Rovescio. Il programma, condotto da Paolo Del Debbio, si concentra sulle notizie più recenti e sui temi di attualità che riguardano politica e società. La trasmissione affronta diversi argomenti, coinvolgendo anche vari ospiti che partecipano alle discussioni in studio.

Questa sera, giovedì 23 aprile 2026, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Tra i temi proposti: l’attualità internazionale e nazionale, a partire dal Consiglio europeo di giovedì; le decisioni dell’Europa sulla guerra e la grave crisi energetica in corso; un’inchiesta sullo scandalo della prostituzione di lusso a Milano che ha coinvolto il mondo sportivo. Saranno ospiti della puntata: il ministro dei Trasporti Matteo Salvini; Marco Lisei (Fratelli d’Italia); Paola De Micheli (Pd); Piefrancesco Majorino (Pd); Alberto Bagnai (Lega) e Carlo Calenda (Azione).🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 23 aprile 2026

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