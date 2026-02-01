Lamezia Terme carabiniere si toglie la vita durante un controllo

Durante un normale controllo stradale a Lamezia Terme, un carabiniere si è tolto la vita. È successo nella notte tra il 31 gennaio e il 1º febbraio 2026. La notizia ha sconvolto colleghi e amici, ancora senza una spiegazione ufficiale. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi, ma non c’era più niente da fare. La comunità si stringe intorno alla famiglia e agli uomini dell’Arma in questo momento difficile.

Un carabiniere in servizio si è tolto la vita durante un controllo stradale notturno a Lamezia Terme, nel cuore della notte tra il 31 gennaio e il 1º febbraio 2026. L'episodio si è verificato in via delle Terme, in una zona periferica del centro cittadino, durante un intervento che inizialmente sembrava un normale controllo di routine. Una pattuglia dell'Arma, impegnata nel turno di sicurezza, ha fermato un uomo in abiti civili che si è presentato come militare in servizio, con documenti e atteggiamento coerente con un'identità ufficiale. Dopo il controllo, i carabinieri hanno chiesto all'uomo di accompagnarsi in caserma con il proprio veicolo privato, per verificare la motivazione della sua presenza in quella zona.

