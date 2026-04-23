Un ex vice brigadiere è stato indagato per aver effettuato dodici accessi non autorizzati ai database SDI tra il 2021 e il 2024. L'indagine riguarda presunte intrusioni che, secondo gli inquirenti, sarebbero state condotte senza autorizzazione, con l'obiettivo di accedere a dati sensibili. La vicenda si è sviluppata nell'ambito di un procedimento giudiziario aperto per la tutela delle informazioni di interesse pubblico.

? Cosa sapere Milano, indagato ex vice brigadiere per dodici intrusioni nei database SDI tra 2021 e 2024.. Le fughe di dati verso la Neis Agency costringono la Procura a delegare le indagini al Ros.. Gesualdo Dovile, ex vice brigadiere del Nucleo Investigativo di via Moscova, è finito nel registro degli indagati a Milano con l’accusa di aver fornito dati riservati per alimentare il mercato dei dossieraggi illegali attraverso l’inchiesta Equalize. Il secondo terremoto che colpisce i reparti investigativi milanesi coinvolge un militare di 56 anni, originario di Catania, accusato di accesso abusivo a sistemi informatici e rivelazione di segreto d’ufficio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dossier illegali: indagato il vice brigadiere che trafugava dati SDI

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