Nomi in codice “naufrago”, “mezzochilo”, “corazziere”, “legno”, “legnetto” e “juventino”: così si facevano chiamare nelle chat effimere gli ex uomini dei servizi che avevano creato la “Squadra Fiore”, un’agenzia di informazioni e dossieraggi. Le perquisizioni, attese da mesi, sono scattate ieri mattina. Undici in tutta Italia. Il filone romano nato dall’inchiesta milanese Equalize, centrale di spionaggio illecito e dossieraggio, ha portato gli investigatori del Ros anche a casa di Giuseppe Del Deo, ex vicepresidente del Dis, il dipartimento per le informazioni della sicurezza, e già all’Aisi, il servizio segreto interno. L’ex funzionario è indagato di peculato, avrebbe sottratto fondi per sette, forse otto, milioni di euro di euro e favorito con diversi appalti società di imprenditori, indagati, ai quali era legato.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Dossier e spionaggio, maxi-inchiesta a Roma. Indagato l?ex vice del Dis Giuseppe Del Deo. «Peculato da 7-8 milioni»

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Giuseppe Del Deo, ex vicedirettore di AISI e DIS, è indagato per peculato e accesso abusivo nell’inchiesta sulla Squadra Fiore. Un anno fa, lasciando per andare nel privato (Cerved), definiva la sua scelta “sin dall’inizio condivisa con il mio vertice, tecnico e p x.com