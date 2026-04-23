Dopo Torsello anche Panico ritira la candidatura | a Casarano è corsa a quattro

Dopo il ritiro della candidatura di Torsello e la sua decisione di sostenere Marco Nuzzo, anche Giuseppe Panico ha annunciato di non partecipare alla corsa elettorale a Casarano. Di conseguenza, si riduce a quattro il numero di candidati per la posizione di sindaco, modificando così il panorama politico locale. La campagna elettorale si avvia a definire le sue caratteristiche in vista delle elezioni amministrative.

CASARANO – Da sei a quattro nel giro di pochi giorni: il quadro politico per le amministrative di Casarano si semplifica e, dopo il ritiro della candidatura a sindaco di Marcello Torsello che sarà al fianco di Marco Nuzzo, è il turno di Giuseppe Panico.Il consulente del lavoro, dopo un’attenta.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Notizie correlate

Marcello Torsello candidato sindaco: “Casarano necessita di una visione”Il rappresentante del movimento politico di Europa Verde, già assessore e vicesindaco della città, annuncia la sua corsa e le priorità per una...

Elezioni a Casarano, diventano sei i candidati: si aggiungono Panico e AnastasiaDue nuovi volti in campo che si uniscono al sindaco uscente De Nuzzo, a Parrotta, Torsello, Nuzzo.