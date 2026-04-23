Dopo più di cinquant’anni cambierà l’autore di Alan Ford

Dopo oltre cinquant’anni, l’autore di “Alan Ford” passerà la gestione del personaggio al figlio. Max Bunker, nome d’arte di Luciano Secchi, ha scritto la serie a fumetti fin dagli inizi. La decisione coinvolge il passaggio di proprietà e diritti legati al personaggio, mantenendo comunque la proprietà intellettuale. La gestione del personaggio continuerà sotto il nuovo team, senza modificare le pubblicazioni in corso.

Max Bunker (pseudonimo di Luciano Secchi) lascerà al figlio la gestione di una delle più longeve serie a fumetti italiane Dopo più di cinquant’anni il fumettista italiano Max Bunker (pseudonimo di Luciano Secchi) ha annunciato che smetterà di scrivere nuove storie per Alan Ford, la serie a fumetti che creò nel 1969 insieme al disegnatore Magnus. A partire dal prossimo numero lo sceneggiatore principale della serie sarà Riccardo Secchi, suo figlio e collega, già collaboratore di Sergio Bonelli Editore, Disney Italia e dello stesso Alan Ford. «Carissimi Alanfordissimi, devo farvi una confessione: ho scritto sino ad oggi 680 storie di Alan Ford e compagnia e mi sono un po’ stancato», ha scritto Max Bunker nell’editoriale dell’ultimo numero, il 680.🔗 Leggi su Ilpost.it

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