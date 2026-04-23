Dopo la chiusura della cucina del Renzetti poi riaperta scatta l' interpellanza | Degrado intollerabile fallito il controllo della Asl

Dopo la chiusura temporanea della cucina del Renzetti, successivamente riaperta, un'interpellanza mette in evidenza gravi problemi. Nella documentazione si parla di carcasse di animali in decomposizione, infestazioni di ratti e blatte, e uno strato di sporco organico che si sarebbe accumulato nel tempo. La questione riguarda anche il mancato intervento di controllo da parte della ASL, che non avrebbe rilevato le criticità.

“Carcasse di animali in decomposizione, infestazioni di ratti e blatte, sporco organico stratificato nel tempo. Non è la descrizione di un magazzino abbandonato, ma lo stato in cui i Nas di Pescara e il Sian hanno trovato il centro cottura del presidio ospedaliero di Lanciano lo scorso 10 marzo.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Controlli dei carabinieri nel locale: oltre 11mila euro di multa e scatta la chiusura della cucinaI carabinieri entrano nel locale: scatta il maxi controllo e scatta anche la maxi multa. Unipol Rental, scatta lo sciopero dopo l'annuncio della chiusura: "Lavoratori ravennati a rischio licenziamento"La società del gruppo Unipol ha annunciato di voler chiudere ventuno delle ventisette sedi aperte, un piano di riorganizzazione che coinvolge oltre... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Mobilità ATA 2026, cosa sapere dopo la chiusura delle domande: revoca possibile fino all’11 maggio, esiti il 12 giugno; Isap, dopo la chiusura di Catania timori per l’impianto di Verona; Singapore Airlines: boom di traffico a marzo, dopo la chiusura dei cieli in Medio Oriente; L'indice S&P 500 in rialzo dopo la chiusura della Borsa di Stoccolma di lunedì. Signorini, Mondadori valuta la chiusura di Chi dopo il caso editorialeChi Magazine, indiscrezioni sulla possibile chiusura in casa Mondadori La famiglia Berlusconi, tramite il gruppo Mondadori, starebbe valutando la chiu ... assodigitale.it Il settimanale Chi verso la chiusura dopo lo scandalo Signorini: Marina Berlusconi vuole puntare di più sui libriÈ Lettera 43 a lanciare l'indiscrezione secondo la quale in quel di Mondadori si starebbe pensando di chiudere il settimanale Chi dopo lo scandalo Signorini ... fanpage.it La nuova richiesta è stata inviata dopo che ieri Decaro aveva chiesto e ottenuto di essere ascoltato dalla competente Commissione del Csm proprio per chiarire meglio, di persona, le motivazioni e la tipologia di incarico - facebook.com facebook #Inter, riecco #Mariani sei mesi dopo il discusso rigore concesso al #Napoli x.com