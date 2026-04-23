Dopo la chiusura della cucina del Renzetti poi riaperta scatta l' interpellanza | Degrado intollerabile fallito il controllo della Asl

Dopo la chiusura temporanea della cucina del Renzetti e la sua successiva riapertura, sono state presentate delle interpellanze riguardo alle condizioni del locale. Sono stati segnalati carcasse di animali in decomposizione, infestazioni di ratti e blatte, oltre a uno sporco organico accumulato nel tempo. La questione riguarda anche il fallimento dei controlli effettuati dalla Asl.

“Carcasse di animali in decomposizione, infestazioni di ratti e blatte, sporco organico stratificato nel tempo. Non è la descrizione di un magazzino abbandonato, ma lo stato in cui i Nas di Pescara e il Sian hanno trovato il centro cottura del presidio ospedaliero di Lanciano lo scorso 10 marzo.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Controlli dei carabinieri nel locale: oltre 11mila euro di multa e scatta la chiusura della cucinaI carabinieri entrano nel locale: scatta il maxi controllo e scatta anche la maxi multa. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Obblighi fiscali da monitorare anche dopo la chiusura della partita Iva del cliente; Partita Iva: la fattura è obbligatoria anche dopo la chiusura; Isap, dopo la chiusura di Catania timori per l’impianto di Verona; Mobilità ATA 2026, cosa sapere dopo la chiusura delle domande: revoca possibile fino all’11 maggio, esiti il 12 giugno. Lo Stato delle cose, Massimo Giletti irrompe su Rai 1 dopo la chiusura (con polemica) del programma: cosa succedeMassimo Giletti da Caterina Balivo: l'incursione sospetta proprio nei giorni del caos per la chiusura de Lo stato delle cose su Rai 1 ... libero.it Il magazine CHI verso la chiusura definitiva dopo la bufera su Signorini: i motivi della sceltaIl settimanale Chi potrebbe chiudere per sempre: ecco che cosa è trapelato e perché Mondadori starebbe pensando di archiviare il progetto ... gossipetv.com Ravvedimento operoso dopo lo schema di atto: quando è ancora possibile - facebook.com facebook Violenta una ragazza per strada,arrestato dopo 5 mesi di indagine x.com