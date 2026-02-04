Beccato con la coca in tasca a casa aveva 50 grammi | arrestato

Questa mattina, gli agenti hanno arrestato un uomo trovato in possesso di droga e denaro contante. Durante una perquisizione, gli agenti hanno trovato addosso una dose di cocaina e 140 euro. In casa, hanno scoperto 58 grammi di cocaina, 37 di marijuana, 19 di hashish e due bilancini di precisione. L’uomo è stato portato in commissariato e ora si trova in attesa di essere ascoltato.

Un uomo di 26 anni, senza fissa dimora e di origini tunisine, è stato arrestato a Livorno dopo il rinvenimento di 50 grammi di cocaina in via Marradi.

