Il governo giapponese ha affermato che Donald Trump non può usare i giochi di Nintendo per scopi politici. Recentemente, l’ex presidente degli Stati Uniti ha utilizzato contenuti legati a Nintendo in alcune comunicazioni ufficiali, suscitando reazioni internazionali. La questione riguarda l’impiego dei videogiochi come strumenti di propaganda e ha portato a richieste ufficiali di chiarimento da parte delle autorità giapponesi.

La cultura pop entra nella politica, ma non sempre nel modo corretto. Negli ultimi giorni, l’uso di videogiochi e contenuti legati a Nintendo da parte della comunicazione ufficiale americana ha sollevato un caso internazionale. Il governo giapponese è intervenuto direttamente per chiarire la situazione, sottolineando che questi materiali non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Al centro della vicenda c’è l’impiego di immagini e riferimenti ai videogiochi in contenuti politici e militari legati a Donald Trump. Una questione che riguarda non solo la comunicazione, ma anche il rispetto delle regole sul copyright. La posizione ufficiale è stata espressa dal ministro degli Esteri giapponese, Toshimitsu Motegi, durante una riunione della Commissione per gli Affari Esteri della Camera dei Rappresentanti.🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Donald Trump non deve utilizzare i giochi di Nintendo per la propaganda, precisa il governo giapponese

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