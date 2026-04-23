DJI ha annunciato il lancio dei droni Lito X1 e Lito 1, pensati per i principianti che desiderano realizzare riprese aeree con una fotocamera di qualità. Questi modelli sono dotati di sistemi di rilevamento degli ostacoli che operano in tutte le direzioni, garantendo maggiore sicurezza durante il volo. La serie si rivolge a chi si avvicina al mondo dei droni e cerca un’opzione più accessibile senza rinunciare alle funzionalità di base.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE I creator ora dispongono di un’opzione accessibile per realizzare riprese aeree di alta qualità volando in sicurezza grazie al rilevamento omnidirezionale degli ostacoli. SHENZHEN, Cina, 23 aprile 2026 PRNewswire — DJI, leader mondiale nei droni civili e nella tecnologia delle fotocamere creative, lancia oggi la serie Lito. Progettata per i creator alle prime armi che esplorano per la prima volta la fotografia aerea, questa nuova gamma di droni con fotocamera aerea per principianti rende la fotografia aerea ad alta quota accessibile e adatta ai principianti sin dal primo giorno. Con il suo prezzo accessibile e le sue caratteristiche complete, Lito X1 e Lito 1 rappresentano il connubio perfetto tra alte prestazioni e convenienza.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - DJI presenta Lito X1 e Lito 1, la serie di droni con fotocamera per principianti

DJI Lito Release This Week !

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