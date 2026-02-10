Yalla N' Dance discoteca egiziana con dj Lito a Roma

Venerdì 13 febbraio, il Giardino della Ninfa in via Portuense si trasforma in una discoteca egiziana. Yalla N'Dance porta a Roma il DJ Lito, pronto a far ballare il pubblico fino a notte fonda. L’evento promette musica e atmosfera tipica del Cairo, con tutti invitati a vivere una serata diversa dal solito.

Yalla N'Dance è l'evento in programma al Giardino della Ninfa, in via Portuense, 47, venerdì 13 febbraio. Dalle 22 alle 2 dj set con Bishoy Lito, dj egiziano che ha lanciato nella Capitale un nuovo format di serate arabe internazionali. “Yalla N’Dance è una finestra aperta sull’Egitto: per chi.🔗 Leggi su Romatoday.it

Approfondimenti su Yalla N'Dance

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

DANCE CHART - 31 Gennaio 2026 Ultimo sabato di Gennaio sempre insieme alla Dance Chart e le 20 posizioni dance più forti della settimana! Il podio di questa settimana! 1°. Jamaican (Bam Bam) di Hugel, Solto (FR) (stabile - 8 settimane alla n°1) - facebook.com facebook