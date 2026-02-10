Yalla N' Dance discoteca egiziana con dj Lito a Roma

Da romatoday.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 13 febbraio, il Giardino della Ninfa in via Portuense si trasforma in una discoteca egiziana. Yalla N'Dance porta a Roma il DJ Lito, pronto a far ballare il pubblico fino a notte fonda. L’evento promette musica e atmosfera tipica del Cairo, con tutti invitati a vivere una serata diversa dal solito.

Yalla N'Dance è l'evento in programma al Giardino della Ninfa, in via Portuense, 47, venerdì 13 febbraio. Dalle 22 alle 2 dj set con Bishoy Lito, dj egiziano che ha lanciato nella Capitale un nuovo format di serate arabe internazionali. “Yalla N’Dance è una finestra aperta sull’Egitto: per chi.🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Yalla N'Dance

“Dance for Africa”: al Foyer Cafè di Salerno serata benefica con Dj Aniceto

“The Ritual” l’arte del djing con dj Louie Vega e Anané alla Discoteca Hype

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.