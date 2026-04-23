Ditonellapiaga | Con la fama improvvisa a Sanremo 2022 mi sono persa Miss Italia in tribunale? Iconico

Ditonellapiaga racconta a Fanpage il suo nuovo album Miss Italia, da cui è tratto Che fastidio! con cui ha conquistato pubblico e radio dopo il Festival di Sanremo. Tra incastri rap e focus perso tra i due Festival, Ditonellapiaga racconta la sua musica e anche la querelle legale con il concorso di bellezza: "L'ho trovata una cosa iconica".🔗 Leggi su Fanpage.it

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