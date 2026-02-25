Miss Italia contro Ditonellapiaga a Sanremo | Una sua canzone insulta le nostre ragazze | cosa può succedere ora

25 feb 2026

Miss Italia contro Ditonellapiaga: il noto concorso di bellezza ha contestato la cantante per uso indebito del marchio nel suo album e nell'omonimo brano (Miss Italia). Non si tratta della canzone con cui è in gara a Sanremo. "Non so cosa succederà, sono questioni legali", ha spiegato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

